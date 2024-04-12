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Аналитик Morgan Stanley ожидает удвоения прибыли Microsoft к концу десятилетия

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Прибыль в расчете на акцию Microsoft Corp. может удвоиться к концу текущего десятилетия благодаря активному развитию компании в сфере облачных вычислений и ИИ-программного обеспечения, полагает аналитик Morgan Stanley Кит Вайс.

Эксперт подтвердил рекомендацию "покупать" для акций Microsoft, повысив их прогнозную цену с $465 до $520.

Стоимость бумаг Microsoft на закрытие рынка в четверг составила $427,93. Таким образом, Вайс видит потенциал ее подъема на 22%.

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Согласно прогнозу аналитика, среднегодовые темпы роста выручки Microsoft за период до конца финансового года, который завершится в июне 2029 года, составят 14%, прибыли в расчете на акцию - 16%. Он отмечает, что улучшению показателей будет способствовать рост облачных и ИИ-операций компании, а также ее фокусировка на контроле расходов.

Вайс ожидает, что в 2029 фингоду прибыль в расчете на акцию Microsoft достигнет $24 против $11,72 в 2024 фингоду.

По его прогнозу, выручка Microsoft в сегменте ИИ-решений в 2029 фингоду составит $67 млрд. В 2024 фингоду этот показатель, как ожидается, составит $5 млрд.

При наилучшем развитии ситуации выручка в этом сегменте может взлететь до $120 млрд в 2029 фингоду, отмечает Вайс.

Акции Microsoft теряют в цене 0,2% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла почти на 14%.

Microsoft Morgan Stanley
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