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Правление "Газпрома" предложило провести ГОСА в заочном формате

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Правление "Газпрома" предлагает провести годовое собрание акционеров в заочном формате, сообщила компания.

С 2020 года собрания проводились в заочной форме.

Ранее сообщалось, что оно назначено на 28 июня.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

Газпром
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