Годовое собрание акционеров "Газпрома" назначено на 26 июня

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" назначил годовое собрание на 26 июня 2025 года, сообщил эмитент. Компания отошла от корпоративной традиции выбирать для собрания последнюю пятницу июня. В этом году оно пройдет в четверг.

Список лиц, имеющих право на участие, будет составлен на конец операционного дня 2 июня.

С 2020 года собрания проводились в заочной форме. На данный момент формат проведения собрания не конкретизируется. Но в настоящее время в ведомствах обсуждается инициатива разрешить заочные годовые собрания в 2025 году компаниям из перечня стратегических.

Перечень вопросов, выносимых на утверждение, пока стандартный, включая утверждение распределения прибыли по результатам 2024 года и решение о выплате дивидендов. На более поздних этапах, вплоть до мая, в нее могут добавляться вопросы внесения изменений в корпоративные документы.

Также собрание выберет новый состав совета директоров. Хотя он бы избран в 2023 году сразу на три года, но избирается вновь - в связи с обновлением состава профильных чиновников. Так, сентябре 2024 года после избрания в Госдуму свои полномочия сложил Николай Шульгинов, который ранее занимал пост министра энергетики.

На 11 мест в совете выдвинуты 11 кандидатов. Два новых кандидата - это министр энергетики Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов (заменит первого вице-премьера Дениса Мантурова).

Другие кандидаты - глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента Виктор Зубков, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Патрушев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, зампред Виталий Маркелов, первый заместитель гендиректора ООО "Газпром экспорт" Михаил Середа, ректоры СПбГЭУ Игорь Максимцев и РГУ им. Губкина Виктор Мартынов.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).