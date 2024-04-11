Morgan Stanley повысил прогноз роста экономики КНР в 2024 году до 4,8%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Американский Morgan Stanley повысил прогноз роста китайской экономики в этом году до 4,8% с 4,2%, пишет MarketWatch.

По словам аналитиков банка, пересмотр прогноза в основном обусловлен сильными показателями экспорта за первый квартал. Также ему способствовали инвестпрограммы обрабатывающей промышленности.

Morgan Stanley полагает, что все идет к достижению целевых 5% экономического роста в первом полугодии, и после апреля китайские власти вряд ли будут смягчать бюджетно-налоговую политику.