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ЦБ хочет дестимулировать привлечение валютных вкладов, повысив страховые взносы

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ хочет дестимулировать привлечение валютных вкладов за счет двукратного повышения взносов в фонд страхования вкладов, говорится в консультативном докладе регулятора.

ЦБ отмечает, что валютизация вкладов сильно снизилась за 2022-2023 гг. - с 20% до 7%.

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"И мы бы не хотели, чтобы она опять выросла, так как это будет увеличивать валютные риски для банков. При открытии валютных депозитов люди, как правило, не приносят наличную валюту, а, скорее, конвертируют свои рублевые средства, что для банка создает короткую валютную позицию (возникает риск потерь в случае ослабления рубля). Чтобы ее закрыть, банк должен или купить валюту на рынке, или выдать валютные кредиты", - говорится в докладе.

Банки сами ограничили привлечение "недружественных" валют через введение комиссий за сопровождение таких счетов и переводы, но требуется дополнительный стимул для снижения привлекательности валютных вкладов в целом, отмечает ЦБ.

В связи с этим регулятор предлагает для всех валютных вкладов:

- не увеличивать размер страхового покрытия и оставить его на текущем уровне 1,4 млн руб. (в эквиваленте). Это не только не будет ущемлять интересы вкладчиков (ничего не меняется), но и не создаст дополнительных стимулов размещать валютные депозиты, что снизит риски для финансовой системы;

- увеличить примерно в два раза ставки отчислений банков в фонд страхования вкладов, чтобы снизить их мотивацию привлекать такие ресурсы.

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