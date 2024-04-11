Brent подешевела до $90,09 за баррель

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти начали умеренно снижаться днем в четверг после заметнного роста накануне.

К 14:23 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,43%), до $90,09 за баррель. Майские фьючерсы на WTI дешевели к этому моменту на бирже NYMEX на $0,43 (0,5%), до $85,78 за баррель.

Накануне обе марки подорожали на 1,2% после того, как США и их союзники предупредили о высокой вероятности атаки Ирана на правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по иранскому посольству в Сирии.

На этих сообщениях авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Тегеран до субботы.

Нефть резко подорожала в марте и в начале апреля, и рост напряженности на Ближнем Востоке "очевидно стал одной из причин", отметили аналитики ING Эва Мэнти и Уоррен Паттерсон.

"Однако повышенный геополитический риск пришелся на период, когда рынок уже готовился к сужению", - добавили они, указав на продление добровольных сокращений добычи странами ОПЕК+ на второй квартал. По их мнению, дефицит топлива на мировом рынке в апреле-июне составит около 1 млн баррелей в сутки.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,84 млн баррелей. Общий уровень запасов достиг максимальных с прошлого июля 457,26 млн баррелей.