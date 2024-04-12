Brent подорожала до $91,95 за баррель

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти продолжает ускоряться вечером в пятницу на фоне возросших геополитических рисков.

К 17:54 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,21 (2,46%), до $91,95 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $2,39 (2,81%), до $87,41 за баррель.

The Wall Street Journal сообщила 11 апреля со ссылкой на информированные источники, что Иран может атаковать правительственные и военные цели на территории Израиля в ближайшие 24-48 часов.

"Прямая конфронтация между Израилем и Ираном будет означать существенную эскалацию ближневосточного конфликта и приведет к значительному росту цен на нефть", - отметили аналитики Commerzbank.

Международное энергетическое агентство в пятницу снизило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 130 тысяч баррелей в сутки, до 102 млн б/с, из-за слабых показателей потребления в первом квартале, а также опасений, что высокие цены на нефть подорвут спрос. По оценке МЭА, в первом квартале мировой спрос на нефть вырос на 1,6 млн б/с, минимальными темпами за год.