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Лагард ждет колебания инфляции в еврозоне с постепенным замедлением до 2%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в еврозоне будет колебаться, после чего замедлится до целевых 2%, заявила на пресс-конференции президент Европейского центробанка Кристин Лагард.

По ее оценке, экономика валютного блока в первом квартале оставалась слабой и риски для ее роста остаются скорее понижательными. Экспорт в еврозоне, однако, должен восстановиться в ближайшие кварталы, сказала Лагард.

Регулятор 11 апреля оставил неизменными все три ключевые процентные ставки. Базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

По словам Лагард, подавляющее большинство членов совета управляющих ЕЦБ предпочли дождаться июня, прежде чем принимать решение о снижении ставок, однако некоторые уже сейчас уверены в траектории инфляции. На предыдущем заседании решение о сохранении ставок было принято единогласно.

В апреле ЕЦБ будет располагать некоторыми статданными для принятия дальнейших решений, но гораздо больше информации будет в июне, когда регулятор также подготовит новый макроэкономический прогноз, сказала его глава.

"Мы будем изучать всю эту информацию, все эти данные и прогнозные результаты, представленные во всей еврозоне, а не только ЕЦБ, и затем определим, подтверждает ли все это нашу надежду на то, что инфляция стабильно возвращается к 2%, и придает ли нам это достаточной уверенности", - заявила Лагард.

По ее словам, европейский регулятор при принятии решений не намерен ориентироваться на Федеральную резервную систему США. "Мы зависим от данных, а не от ФРС", - подчеркнула она, отметив также, что инфляция в еврозоне и Штатах носит разный характер.

Кристин Лагард ЕЦБ еврозона ФРС США
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