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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Лагард готова снизить ставки ЕЦБ в разумно короткий срок

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов снизить ставки в разумно короткий срок, заявила глава регулятора Кристин Лагард в интервью CNBC.

"Если события будут развиваться без серьезных потрясений, то мы приближаемся к моменту, когда в разумно короткий срок нам потребуется смягчить текущую ограничительную денежно-кредитную политику", - сказала она.

Дезинфляционный процесс в еврозоне идет в соответствии с прогнозами ЕЦБ, предполагающими замедление инфляции до целевых 2% к середине следующего года, хотя путь к этому вряд ли будет простым, отметила Лагард.

ЕЦБ Кристин Лагард еврозона
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