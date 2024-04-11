Костин сообщил, что банки дружественных стран стали чаще отказывать в проведении платежей

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Банки "дружественных" стран с конца 2023 года стали чаще отказывать российским компаниям в проведении платежей, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

"После ужесточения режима вторичных санкций в конце прошлого года резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин. Это касается, прежде всего, банков дружественных юрисдикций", - сказал Костин на съезде Ассоциации банков России.

"Если год назад перед нами стояла задача исключить из транзакционных маршрутов участников SDN и не использовать SWIFT, то сейчас центральной проблемой становится собственно география (Россия). Как только товар идет оттуда или туда - загорается "стоп", независимо от лояльности конкретного банка или юрисдикции и санкционного статуса российского участника сделки", - добавил он.

Пути решения проблемы

Среди возможных решений этой проблемы Костин отметил развитие платежной инфраструктуры на территории третьих стран, а также использование аффилированных банков и разного рода агентских схем, в рамках которых оплата может осуществляться в том числе и криптовалютами.

По его словам, агентские модели эффективны, но "не всегда полностью прозрачные с точки зрения действующего российского законодательства", а также юридического и финансового контроля.

"На рынке сегодня есть два основных вида таких схем. Крупные экспортеры, как правило, пользуются сетью доверенных трейдеров. Все остальные, включая крупнейшие банки, обращаются к услугам независимых компаний-посредников. Скорее всего, в краткосрочной перспективе этот канал останется наиболее востребованным", - сказал глава ВТБ.

Поэтому, по его мнению, для банков актуален вопрос создания специального продукта по проведению расчетов с использованием финансовых посредников. Но сейчас запуск такого продукта сопряжен с рядом рисков, которые лежат в правовом поле.

"Как и в случае с легализацией параллельного импорта нам придется пойти на внесение вынужденных временных изменений в действующее законодательство и практику, прежде всего, в ФЗ 115 ("О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - ИФ), другие нормативные и регуляторные акты", - добавил Костин.