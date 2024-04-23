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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Греф не поддержал инициативу по созданию единого центра международных расчетов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф не поддержал идею создания единого центра международных расчетов при поддержке государства и Банка России.

"Что касается единого центра расчетов, я не знаю такой инициативы, но и не считаю, что она нужна", - сказал Греф журналистам.

Ранее с инициативой создания такого центра выступал бизнесмен Виктор Вексельберг в связи с отказом турецких и китайских банков проводить расчеты с российскими контрагентами.

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"Что касается трансграничных операций, у нас нет никакой другой платежной системы, она одна, и, естественно, мы столкнулись с одними и теми же проблемами и ограничениями, конечно, мы это чувствуем. Но решаем эти вопросы в постоянном режиме, и, думаю, что решения, так или иначе, будут найдены", - сказал президент-председатель правления Сбербанка.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что после ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года резко выросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин, в том числе и от банков "дружественных" стран. Увеличились не только сроки платежей и комиссии, вырос также объем запрашиваемой документации.

Возможными решениями, по его мнению, могут стать создание многосторонней финансовой платформы прямых расчетов и прямого обмена финансовыми сообщениями с дружественными странами, например, в рамках БРИКС, и более активное использование цифровых валют в рамках ВЭД. А также развитие платежной инфраструктуры на территории третьих стран и использование аффилированных банков и разного рода агентских схем, в рамках которых оплата может осуществляться в том числе и криптовалютами.

Герман Греф Виктор Вексельберг
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