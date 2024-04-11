Профицит внешней торговли РФ в феврале 2024 года снизился на 4,8% до $7,7 млрд
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в феврале 2024 года составило $7,7 млрд, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает ЦБ РФ.
Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):
|февраль
|м/м
|г/г
|Экспорт
|30,3
|8,0 %
|-1,0 %
|Импорт
|22,6
|6,3 %
|0,3 %
|Сальдо
|7,7
|13,2 %
|-4,8 %
|Оборот
|52,9
|7,2 %
|-0,4 %