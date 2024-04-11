Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Профицит внешней торговли РФ в феврале 2024 года снизился на 4,8% до $7,7 млрд

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в феврале 2024 года составило $7,7 млрд, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

февраль м/м г/г
Экспорт 30,3 8,0 % -1,0 %
Импорт 22,6 6,3 % 0,3 %
Сальдо 7,7 13,2 % -4,8 %
Оборот 52,9 7,2 % -0,4 %
ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2%

Минфин не поддержал идею освободить от налогов долгосрочные вклады

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I кв. вырос на 43% год к году

ЦБ сообщил о снижении внешнего долга РФ в I квартале на $12,8 млрд

ЦБ сообщил о снижении внешнего долга РФ в I квартале на $12,8 млрд

Активы ГК "Ариант" перешли в собственность государства

КТК возобновил отгрузку нефти после планового техобслуживания

Бюджет может получить 100 млрд рублей от продажи переданных казне активов в 2023-24 годах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });