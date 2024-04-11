Профицит внешней торговли РФ в феврале 2024 года снизился на 4,8% до $7,7 млрд

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в феврале 2024 года составило $7,7 млрд, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):