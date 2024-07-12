Профицит внешней торговли РФ в январе-апреле 2024 года вырос на 22,1%
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли России, определенное по методологии платежного баланса, в январе-апреле 2024 года составило $45,4 млрд, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил Банк России.
Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):
|апрель
|М/М
|Г/Г
|Январь-апрель
|Г/Г
|Экспорт
|33,2
|-20,0%
|5,0%
|134,7
|-1,5%
|Импорт
|22,5
|-0,3%
|-9,3%
|89,3
|-10,3%
|Сальдо
|10,7
|-43,6%
|57,4%
|45,4
|22,1%
|Оборот
|55,7
|-13,1%
|-1,2%
|223,9
|-5,2%