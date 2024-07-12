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Профицит внешней торговли РФ в январе-апреле 2024 года вырос на 22,1%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли России, определенное по методологии платежного баланса, в январе-апреле 2024 года составило $45,4 млрд, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил Банк России.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

апрель М/М Г/Г Январь-апрель Г/Г
Экспорт 33,2 -20,0% 5,0% 134,7 -1,5%
Импорт 22,5 -0,3% -9,3% 89,3 -10,3%
Сальдо 10,7 -43,6% 57,4% 45,4 22,1%
Оборот 55,7 -13,1% -1,2% 223,9 -5,2%

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