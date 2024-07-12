Профицит внешней торговли РФ в январе-апреле 2024 года вырос на 22,1%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли России, определенное по методологии платежного баланса, в январе-апреле 2024 года составило $45,4 млрд, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил Банк России.