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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Объем китайского экспорта в марте упал на 7,5%, импорт уменьшился на 1,9%

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Объем китайского экспорта в марте 2024 года сократился на 7,5% в годовом выражении - до $279,68 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР.

Импорт снизился на 1,9%, до $221,15 млрд.

Аналитики в среднем ожидали уменьшения экспорта на 3% и повышения импорта на 1,2%, по данным Trading Economics.

В январе-феврале объем китайского экспорта вырос на 7,1%, импорта - на 3,5%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в марте уменьшилось до $58,55 млрд с $78,43 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов предполагал, что профицит составит $70,2 млрд.

Профицит в торговле с США составил $22,94 млрд.

В 2023 году китайский экспорт снизился на 4,6%, импорт уменьшился на 5,5%, профицит баланса внешней торговли составил $823 млрд.

Китай
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