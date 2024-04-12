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Минсельхоз РФ уточнил рентабельность сельхозпроизводства в 2023 году

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Рентабельность сельхозпроизводства РФ в 2023 году составила 19%, в производстве зерновых - 17%, сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

Ведомство уточнило показатель общей рентабельности. В начале апреля сообщалось о 18%.

"Мы собрали отчетность субъектов, на сегодняшний момент констатируем, что рентабельность за 2023 год составила 19%", - сказала замминистра.

Напомнив, что в 2000 году рентабельность составляла 6%, Фастова сообщила, что в последующие годы она росла, пик пришелся на 2021 год - 25%. "Последние два года рентабельность несколько снизилась. В 2022 году она была 20%. Снижение несущественное. Мы видим, что выручка выросла на 10%, и в целом прибыль сельхозпроизводителей осталась на уровне 2022 года", - сказала замминистра.

По ее словам, рентабельность растениеводства составила 26% против 30% в 2022 году. "Мы понимаем, что высокие урожаи давят на цены, цены у нас сегодня пока невысокие на зерновые, поэтому и рентабельность по зерновым - на уровне 17%. Но есть такие культуры, как масличные - соя, рапс. По ним сохраняется неплохой уровень рентабельности", - заявила Фастова. Рентабельность овощеводства приросла, добавила она.

Как сообщила Фастова, рентабельность животноводства в 2023 году выросла до 17% "за счет того, что корма подешевели". В частности, рентабельность в молочном производстве последние годы держится на уровне 20%, "благодаря этому отрасль является инвестиционно привлекательной, ежегодно у нас строятся молочные комплексы", добавила она.

Елена Фастова Минсельхоз РФ
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