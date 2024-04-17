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Аграрии прогнозируют урожай зерновых в России в диапазоне 135-145 млн т

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Урожай зерновых в России в 2024 году будет близок к прошлогоднему результату и выше среднего показателя за предыдущие пять лет, сообщили территориальные управления Банка России по итогам опросов предприятий АПК. Об этом говорится в ежемесячном докладе ЦБ о региональной экономике.

"По оценкам ГУ Банка России, исходя из озимого сева и планов на яровой сев, урожай зерновых и зернобобовых культур (...) при благоприятных погодных условиях может составить 135-145 млн т, в том числе пшеницы - порядка 86 млн т", - сказано в докладе.

В 2023 году эти показатели составили 144,9 млн и 92,8 млн т соответственно.

"По оценке аграриев, в настоящий момент существенных рисков для урожая со стороны погодных условий не отмечается", - сказано в докладе.

При этом ожидается некоторое снижение сборов относительно прошлого года по ячменю, подсолнечнику, сахарной свекле, картофелю и другим овощам, а урожай рапса и сои, вероятно, увеличится. Сбор кукурузы прогнозируется на уровне прошлого года.

Прогноз территориальных управлений ЦБ по урожаю 2024 года в целом не противоречит оценкам отраслевых аналитиков, хотя по пшенице он несколько скромнее. Так, "ПроЗерно" в марте прогнозировало сбор зерна в этом году на уровне 140 млн тонн (90-91 млн тонн пшеницы), ИКАР - 146 млн тонн (93 млн), эксперт рынка Александр Корбут - 145 млн (93 млн)

ИКАР ПроЗерно Александр Корбут Банк России ЦБ РФ
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