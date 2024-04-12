Henkel перевел офис Центрально-Азиатского и Кавказского регионов из России в Казахстан

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Германская компания Henkel завершила перевод своего офиса Центрально-Азиатского и Кавказского регионов из России на территорию Казахстана, сообщила пресс-служба Министерства промышленности и строительства республики.

О переводе офиса сообщил гендиректор Henkel в Центрально-Азиатском и Кавказском регионах Михаил Ершов на встрече с председателем комитета промышленности Азаматом Панбаевым.

"В настоящее время изучаются другие возможности локализации производства, чтобы быть ближе к потребителю, при этом компания намерена продолжить вклад инвестиций в расширение производства строительных смесей в Казахстане", - сказано в пресс-релизе.

Компания Henkel развивает бизнес в девяти странах Евразийского региона - Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Туркмении, Монголии, Азербайджане, Армении и Грузии. В Казахстане Henkel работает с 2006 года, где производит сухие строительные смеси и грунтовки Ceresit на заводе в городе Конаеве (бывший Капчагай).