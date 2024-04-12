ЕАЭС отложит производство более экологичных тракторов из-за санкций

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии изменил техрегламент Таможенного союза "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним", сообщила пресс-служба ЕЭК.

"Изменения позволят продолжить производство и выпуск в обращение двигателей и тракторов с двигателями экологического класса 2 в зависимости от мощности двигателя: до 1 января 2025 года - с диапазонами мощности D и G; до 1 октября 2025 года - с диапазонами мощности E1 и F", - говорится в сообщении.

Сертификаты соответствия на такую технику будут действовать до 31 марта 2027 года включительно.

"Перенесена дата перехода на производство и выпуск в обращение двигателей и тракторов с двигателями экологического класса 3а: с 1 января 2025 года - с диапазонами мощности K, J; с 1 октября 2025 года - с диапазонами мощности I, H", - добавляет пресс-служба.

При этом установлена возможность досрочного перехода на выпуск в обращение тракторов с двигателями экологического класса 3а.

"Внесенные изменения позволят обеспечить плавный переход от производства техники экологического класса 2 к выпуску техники экологического класса 3а. Они направлены на обеспечение стабильного производства тракторов и двигателей к ним в условиях ограничительных мер, введенных третьими странами в отношении отдельных производителей наших стран", - объяснил министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.