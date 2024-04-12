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Банк России определил новый порядок расчета вознаграждения НПФ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Банк России подготовил проект указания с требованиями к порядку определения размера вознаграждения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) "за успех". Проект опубликован для общественного обсуждения.

Для НПФ, которые работают по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и в программе долгосрочных сбережений, с 1 января 2024 года поменялась система вознаграждения. Теперь его размер будет зависеть в том числе от уровня доходности фонда за отчетный год по отношению к специальному финансовому индикатору.

В качестве такого бенчмарка ЦБ выбрал среднюю ставку по банковским вкладам на срок от 1 до 3 лет, привлеченным в декабре того года, который предшествует году начисления вознаграждения НПФ.

"Банк России исходил из того, что индикатор известен НПФ заранее, отражает реальные доходности на финансовом рынке на начало каждого календарного года и схож по срокам с облигациями в портфелях фондов", - говорится в сообщении ЦБ.

Новые требования будут применяться для расчета вознаграждения НПФ уже за 2024 год, отмечает регулятор.

Планируется, что проект указания вступит в силу во втором квартале 2024 года.

Банк России НПФ
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