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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Большинство российских НПФ в 2023 году показали доходность выше инфляции

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам 2023 года составила 9,9%, пенсионных резервов - 8,8%, сообщил Банк России и отметил, что доходность большинства фондов превысила инфляцию.

НПФ в IV квартале 2023 года показали средневзвешенную доходность (1,7% по пенсионным накоплениям и 1,2% по пенсионным резервам) ниже, чем в III квартале (1,9% по накоплениям и 1,8% по резервам), что связано с отрицательной переоценкой акций и корпоративных облигаций в портфелях. Доход НПФ был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам.

Средневзвешенная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, отражающая результаты инвестирования на счетах застрахованных лиц, по итогам 2023 года составила 7,8%.

Инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,4%.

НПФ Банк России
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