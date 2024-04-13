Глава "Газпром нефти" назвал увеличение добычи нефти нетривиальной задачей

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на нефть будет расти и за пределами 2030 года, но обеспечить рост ее производства - непростая задача, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в своей лекции на форуме "Россия".

По его словам, человечество не сможет обойтись без нефти, по крайней мере, ближайшие несколько десятилетий. Спрос на энергопотребление в мире продолжит расти и будет обусловлен ростом населения Земли и мировой экономики.

"Нефтяная отрасль имеет в этом энергобалансе защищенные, гарантированные сегменты. Если говорить о нефтяном топливе, то это сегмент авиаперевозок, морских перевозок и перевозок тяжелым грузовым транспортом. Здесь альтернатив нефтяному топливу по сути нет. Продолжит расти и рынок нетопливных продуктов, где альтернативы нефтехимической продукции также нет", - подчеркнул Дюков.

По оценке "Газпром нефти", сейчас потребление нефти в мире составляет 5 млрд т в год, к 2040 году оно увеличится до 5,7 млрд т в год.

Дюков подчеркнул, что доля электромобилей будет расти, но полное замещение электродвигателей на двигатели внутреннего сгорания - это сложный, инерционный процесс и займет долгое время. Он привел данные, что в 2023 году на долю производства и продаж электромобилей пришлось 16% от продаж всех автомобилей, но на конец 2023 года доля электромобилей составила всего 3% мирового автопарка.

Кроме того, препятствием для электромобилей и зеленой энергетики является ограниченное предложение лития и других редкоземельных металлов, которые используются в батареях, и их высокая стоимость, а также дефицит зарядной инфраструктуры.

Также в слайдах компании ограничениями для зеленой энергетики названы нестабильность генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), ее высокая себестоимость и потребность в больших площадях.

"Это заставляет многих экспертов верить, что потребление нефти будет расти и за горизонтом 2030 года", - заметил Дюков, напомнив, что некоторые аналитики предсказывали пик потребления в 2019 году, но видно, что и в 2023, и в 2024 и в 2025 году потребление будет расти и оно уже значительно выше 2019 года.

"Итак, потребление нефти будет расти, а сможем ли мы обеспечить рост добычи? Это нетривиальная задача", - сказал он.

По словам Дюкова, условия извлечения нефти существенно усложнились, простых запасов почти не осталось. Сейчас нужны новые технологии, цифровизация для работы в удаленных и арктических регионах и т.д.