Нижняя граница цены размещения в рамках SPO "Группы Астра" составила 550 руб. за акцию

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Астра" (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) определила нижнюю границу цены одной акции при проведении SPO в 550 рублей, говорится в сообщении компании об уточнении параметров размещения.

"Компания получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов, а также розничных инвесторов, - говорится в сообщении компании. - На данный момент книга заявок покрыта внутри объявленного размера сделки и указанного ценового ориентира".

Итоговую цену одной акции в рамках SPO планируется установить не позднее 19 апреля. При этом книга заявок будет открыта до 18:30 18 апреля.

Изначально "Группа Астра" сообщала, что цена одной акции в рамках SPO не превысит 620 рублей.

Остальные параметры SPO остались прежними - основной акционер "Группы Астра" Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему акций компании в размере от 10,5 до 21 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества бумаг компании.

Накануне, во вторник, гендиректор "Группы Астра" Илья Сивцев в эфире канала "Альфа-Инвестиции" отмечал, что в рамках SPO, по оценке компании, будет размещен весь предлагаемый пакет, что увеличит free float группы до 15% с 5% в настоящее время. Это, по его словам, позволит компании попасть в первый уровень листинга МосБиржи и в ее индекс - стать "голубой фишкой", что увеличит число потенциальных инвесторов компании.

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время, по данным компании, ПАО полностью или частично владеет 17 ИТ-компаниями из России и Белоруссии.

В середине октября 2023 года ПАО "Группа Астра" провело IPO на Московской бирже. Всего было размещено 10,5 млн акций, или 5% капитала. Цена размещения составила 333 рубля за бумагу. По итогам размещения рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд руб.

До IPO 76,19% акций компании принадлежало Денису Фролову, 19,05% - Илье Сивцеву (они выступили продающими акционерами в ходе IPO), а оставшиеся 4,76% - квазиказначейский пакет (передан "Астра инвестициям"). В настоящее время основным акционерам принадлежит 90,24% акций.

В 2024-2025 годах еще до 2 млн акций компании (1,2%) могут перейти из квазиказначейского пакета в руки сотрудников "Группы Астра". Это предусмотрено новой программой мотивации сотрудников.

Выручка "Группы Астра" по итогам 2023 года составила 9,5 млрд рублей (рост на 77%), чистая прибыль за отчетный период выросла на 18%, до 3,6 млрд рублей.

В течение ближайших двух лет группа намерена увеличить основные финансовые показатели в три раза. "Буквально недавно завершили планирование на 2024-2025 годы и цель которую ставим - х3 за два года, - говорил ранее Сивцев. - Хотелось бы расти х3 по всем ключевым параметрам - выручка, количество внедрений, количество клиентов. Но самая простая метрика, которой мы это меряем - чистая прибыль. Поэтому основной KPI, который стоит перед командой, - сделать в 2025 году чистую прибыль в три раза большую, чем было сделано за 2023 год".

"Группа Астра" рассчитывает на такой рост финансовых показателей за счет развития имеющихся продуктовых направлений, а также за счет запуска новых. К первым относится собственно ОС и экосистема сопутствующих программных продуктов - СУБД (система управления базами данных), система виртуализации, почтовая система и пр.

Показатель чистой прибыли служит базой для определения размера дивидендов - на их выплату компания, согласно дивидендной политике, будет направлять от 50% чистой прибыли. Ранее директор по экономике и финансам компании Елена Бородкина отметила, что совет директоров "Группы Астра" ориентируется при подготовке рекомендаций акционерам компании по выплате дивидендов за 2023 год на показатель в 50% от чистой прибыли.

"Скорее всего мы (совет директоров - ИФ) будем рекомендовать направить на дивиденды 50% от чистой прибыли компании, - говорила Бородкина. - Конкретную сумму мы обсудим позднее, летом".