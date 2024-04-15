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Совет директоров "Акрона" рекомендует выплатить за 2023 г. 427 руб. на акцию

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Акрона" рекомендует акционерам направить на дивиденды 15,7 млрд рублей и выплатить по результатам 2023 года 427 рублей на акцию, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 19 мая.

В последний раз компания объявляла дивиденды в феврале 2022 года - 240 рублей на акцию из нераспределенной прибыли. Из-за мер капитального контроля, введенных властями России в ответ на санкции, "Акрон" исполнил обязательство по выплате этих дивидендов лишь на 65%: акционеры получили 5,8 млрд рублей из общей суммы в 8,8 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров, на которое вынесен вопрос дивидендов, назначено на 8 мая. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на участие в собрании, - 14 апреля.

Основным бенефициаром "Акрона" является Вячеслав Кантор. Основную часть пакета он контролирует через люксембургскую Redbrick Investment S.a.r.l. (34,16%), 10,9% - через АО "АкронГрупп". Еще 49,77% акций "Акрона" находятся в доверительном управлении менеджмента компании: 16,04% акций - у АО "Деметра" (бенефициар - вице-президент по правовым вопросам "Акрона" Павел Вавилов), 17,68% - у АО "Позитив Инвестментс Энд Менеджмент" (бенефициар - вице-президент по внешнеэкономической деятельности "Акрона" Дмитрий Хабрат), 16,05% - у АО "Гринферт" (бенефициар - глава совета директоров компании Александр Попов).

Акрон
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