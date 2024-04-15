"Группа ЛСР" в I квартале увеличила продажи на 23%, до 32 млрд рублей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" в январе-марте 2024 года увеличило продажи на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Объем реализованной недвижимости уменьшился на 8,7%, до 147 тыс. кв. метров.

В Петербурге продажи компании в I квартале текущего года упали на 25%, до 12 млрд рублей, объем реализованной недвижимости - на 39,05%, до 64 тыс. кв. метров.

Продажи в Москве составили 17 млрд рублей (рост в 2,1 раза). При этом объем реализованной недвижимости равнялся 58 тыс. кв. метров (рост в 2,1 раза).

В Екатеринбурге продажи в денежном выражении составили 3,1 млрд рублей (рост на 24%), а в натуральном выражении - 26 тыс. кв. метров (снижение на 7,2%).

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.