Segezha проведет заочное ГОСА 27 мая, дата закрытия реестра для участия - 3 мая

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group проведет годовое собрание акционеров 27 мая 2024 года в заочном формате, говорится в сообщении компании.

Дата закрытия реестра акционеров для участия в голосовании - 3 мая.

В повестку ГОСА включены традиционные вопросы: утверждение годового отчета за 2023 год, распределение прибыли и убытков по результатам прошлого года (Segezha закончила 2023 год с чистым убытком в 16 млрд рублей), избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.