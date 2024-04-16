"Систэм Электрик" создаст СП с китайской Delixi Group

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российский производитель электрооборудования "Систэм Электрик" (управляет принадлежавшими ранее французской Schneider Electric активами в РФ и Белоруссии - ИФ) создает совместное предприятие со своим технологическим партнером из Китая Delixi Group, сообщила "Систэм Электрик".

Новое предприятие будет называться Shanghai Saideyi Electric.

Как отмечается в сообщении, в Китае партнер "является лидером в области производства оборудования для конечного распределения и входит в двойку крупнейших производителей низковольтного оборудования".

"Систэм Электрик" отмечает, что в прошлом году в Китае был создан "отдельный цех по производству продукции под брендом Systeme Electric". Предполагается, что на фоне создания СП и перехода "на новый уровень взаимодействия" производственные мощности будут расширены. "И конечно, благодаря этому мы получаем гарантию стабильности поставок оборудования и возможность развития канала работы с китайскими ЕРС-компаниями", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Систэм Электрик" Алексея Кашаева.

В сообщении также отмечается, что сейчас 60% продукции российской компании производится в РФ, 40% – в Китае.

Французская Schneider Electric в июле 2022 года подписала обязывающее соглашение о продаже активов в России местному менеджменту. В их число, в частности, входили завод в Ленинградской области "ЭлектроМоноблок" (производит низковольтные автоматические аппараты, элегазовые моноблоки, устройства релейной защиты), заводы "Механотроника" (Санкт-Петербург) и "Потенциал" (Козьмодемьянск, Марий Эл), "Инженерно-сервисный центр" (Москва), Центр инноваций (Иннополис). Теперь эти активы перечислены среди тех, что управляются ООО "ГК "Систэм Электрик".

Согласно данным ЕГРЮЛ, ГК "Систэм Электрик" зарегистрирована 9 июня 2022 года. Руководителем и совладельцем (51%) является Алексей Кашаев.