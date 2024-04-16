ЦБ рассмотрит возможность разработки краткосрочных полисов ОСГОП для перевозчиков такси

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Банк России готов рассмотреть возможность внедрения краткосрочных полисов обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) по аналогии с краткосрочными полисами ОСАГО. Об этом сообщил руководитель департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов, выступая на "круглом столе", посвященном теме коммерческих перевозок пассажиров, в Совете Федерации во вторник.

"Мы готовы вести диалог с тем, чтобы сделать короткий полис по ОСГОП. Ровно так же, как мы (к счастью, успешно) провели такой диалог по короткому полису по ОСАГО", - сказал он. Смирнов признал, что по недавно появившимся коротким полисам ОСАГО остаются технические моменты, которые нуждаются в разрешении.

"Мы опубликовали проект указания по тарифам в ОСГОП. В соответствии с этим указанием цена годового полиса для таксиста будет лежать в интервале от 1,4 тыс. рублей до 5,4 тыс. рублей", - привел данные Смирнов.

За период с прошлого года "у нас появился короткий полис ОСАГО, в том числе по такси. Мы видим, что с 1 апреля было заключено в районе 2,7 тысяч таких полисов ОСАГО", отметил Смирнов.

"К сожалению, остаются проблемы в диалоге с коллегами из компаний-агрегаторов и с коллегами из страховой отрасли", но "осторожно скажу – хочется надеяться, что мы сможем найти компромисс, решить все технические вопросы. Эта история будет пользоваться заслуженным спросом и приносить заслуженную пользу".

Смирнов сообщил, что "в целом по всем видам транспортных средств ЦБ наблюдает снижение жалоб в 2023 году на отказ оформить полис почти в 4 раза по сравнению с 2022 годом.

Вместе с тем он подчеркнул, что при наличии целенаправленных и системных решений ЦБ, связанных с обеспечением доступности приобретения полисов ОСАГО, регулятор не сможет реагировать на нарушения, если не получает конкретных жалоб от участников рынка, не получает конкретных сигналов о нарушениях при заключении договоров от водителей такси.

Как сообщалось, со 2 марта 2024 года российские автомобилисты получили возможность приобрести полисы ОСАГО сроком действия от 1 дня до 3 месяцев, до этого момента все договоры оформлялись на 1 год (при этом допускался ограниченный срок использования автомобиля внутри периода - ИФ). По замыслу законодателей, нововведение предназначалось в основном для водителей, которые подрабатывают периодически в перевозках такси.

Как показало обсуждение на площадке Совета Федерации, представители отрасли полагают что краткосрочные полисы для водителя такси получились выше по цене, чем это ожидалось. Однако Российский союз автостраховщиков (РСА) при проведении расчетов перед запуском таких полисов предупреждал сообщество, что "короткие" полисы ОСАГО не будут слишком дешевы, особенно для целей перевозок такси - в этой категории транспорта аварийность из года в год в разы превышает средние показатели по рынку ОСАГО в целом.

Как сообщалось, с сентября этого года вступают в силу поправки в закон об ОСГОП, которые распространяют его действие на пассажирские перевозки такси. С этого момента лимиты страховых выплат пассажирам за ущерб жизни и здоровью по закону об ОСГОП будут действовать для пассажиров такси в пределах 2 млн рублей вместо лимитов 500 тыс. рублей по закону об ОСАГО. Пока нормы выплат в 500 тыс рублей распространяются на всех пострадавших в ОСАГО, в том числе на пассажиров такси.

В ходе обсуждения на круглом столе Совета Федерации приводились следующие данные: в государственной информационной системе зарегистрировано 490 тыс. автомобилей такси, по данным РСА, водителями такси было заключено 240 тыс. договоров ОСАГО.

Как пояснил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, 240 тыс. полисов ОСАГО для такси – данные прошлого года. "В I квартале этого года таких договоров ОСАГО с признаками такси заключено 79 тысяч", - отметил президент РСА, прогноз по 2024 году, таким образом, составляет около 300 тысяч.

"К сожалению часть водителей такси ездит с обычными полисами по договорам ОСАГO без признака такси, - констатировал Уфимцев (что является нарушением и создает проблемы при получении выплат - ИФ). Глава РСА добавил, что "тема расширения полисов ОСАГО для такси" остается в сфере внимания в ходе переговоров страховщиков с агрегаторами такси.

С 1 января 2013 года в России действует Федеральный закон (№67-ФЗ), согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте (за исключением перевозок такси), имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.