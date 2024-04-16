Врио главы правления банка "Россия" назначена Татьяна Полинко

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Временно исполняющей обязанности председателя правления банка "Россия" с 15 апреля назначена Татьяна Полинко, говорится в выписке из ЕГРЮЛ.

С июня 2023 года пост председателя правления банка "Россия" занимал Кирилл Кривощеков. Он пришел в банк "Россия" в 2006 году, в 2013 году был назначен зампредседателя правления банка, а в 2018-м – первым зампредседателя правления.

Банк "Россия" по итогам 2023 года занимал 14-е место по размеру активов (1,319 трлн рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".