Финтех-подразделение Ozon выпустит цифровые финансовые активы на 2 млрд руб.

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Финтех-подразделение Ozon - Ozon Fintech - выпустит цифровые финансовые активы на 2 млрд рублей, сообщила компания.

ЦФА станут доступны с 17 апреля, срок их действия составит 181 день.

Условия предполагают переменную процентную ставку, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, +3,25% годовых.

Эмитентом ЦФА выступает ООО "Озон Капитал". Согласно документам компании, она выпустит два ЦФА, цена приобретения каждого из которых - 1 млрд рублей; дробление ЦФА не предусмотрено.

Сделка включает в себя 6 купонных периодов по 30 календарных дней каждый.

Поручителем по выпуску ЦФА выступает ООО "Интернет Решения".

Оператором информационной системы, в которой выпускаются ЦФА, выступает платформа ЦФА ХАБ, ее разработчиком является ООО "Блокчейн Хаб" (входит в экосистему ПАО "МТС").

В сообщении указано, что средства, полученные от выпуска ЦФА, будут направлены на развитие сервисов Ozon Fintech и диверсификацию источников финансирования для финтех-направления.

Ozon Fintech развивает финансовые и платежные сервисы для потребителей и предпринимателей на базе Озон Банка и МКК "Озон Кредит".