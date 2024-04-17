Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Loop Capital резко поднял прогнозную цену акций Super Micro Computer

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Аналитик Loop Capital Ананда Баруа поднял прогнозную котировку акций американской Super Micro Computer, производителя серверного оборудования и партнера Nvidia, сразу до $1500 с $600.

На закрытие торгов во вторник бумаги компании стоили $976,3. За последний год их стоимость увеличилась почти в девять раз.

Оптимистичный прогноз отражает растущую уверенность в позиции компании на рынке серверов для разработок в сфере искусственного интеллекта. Баруа прогнозирует, что прибыль Super Micro в 2026 году будет находиться в диапазоне $50-60 в расчете на акцию при выручке в $30-40 млрд.

"Мы ожидаем от компании хороших результатов за прошлый квартал и сильного прогноза на апрель-июнь", - приводит слова аналитика издание MarketWatch.

Цена акций Super Micro в ходе предварительных торгов в среду растет на 1,8%.

Loop Capital Super Micro Computer Nvidia
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт "Иваново" прошел сертификацию и возобновит рейсы с 18 апреля

Власти ХМАО предложили упростить приватизацию законсервированных нефтяных скважин

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца

В Минпромторге не исключили подорожания российских вин из-за роста акцизов

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году

Для комфортной жизни в самых дорогих штатах годовой доход должен превышать $100 тысяч

Для комфортной жизни в самых дорогих штатах годовой доход должен превышать $100 тысяч
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });