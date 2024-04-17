Loop Capital резко поднял прогнозную цену акций Super Micro Computer

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Аналитик Loop Capital Ананда Баруа поднял прогнозную котировку акций американской Super Micro Computer, производителя серверного оборудования и партнера Nvidia, сразу до $1500 с $600.

На закрытие торгов во вторник бумаги компании стоили $976,3. За последний год их стоимость увеличилась почти в девять раз.

Оптимистичный прогноз отражает растущую уверенность в позиции компании на рынке серверов для разработок в сфере искусственного интеллекта. Баруа прогнозирует, что прибыль Super Micro в 2026 году будет находиться в диапазоне $50-60 в расчете на акцию при выручке в $30-40 млрд.

"Мы ожидаем от компании хороших результатов за прошлый квартал и сильного прогноза на апрель-июнь", - приводит слова аналитика издание MarketWatch.

Цена акций Super Micro в ходе предварительных торгов в среду растет на 1,8%.