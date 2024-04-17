Посещаемость российских казино в I квартале выросла на 15%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Посещаемость российских казино в первом квартале 2024 года увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов в среду.

"Посещаемость игорных зон "Красная Поляна" (Сочи), "Сибирская Монета" (Алтай), казино Tigre de Cristal (Владивосток) и Sobranie (Калининград) по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилась на 15% процентов и составила 413 тыс. человек", - сказал он.

Анфиногенов отметил, что на протяжении нескольких лет игорные зоны расширяют возможности отдыха для гостей, делая его более разнообразным по своему содержанию.

"Еженедельно игорные зоны предлагают своим гостям не только классические игры, но и многочисленные мероприятия: концерты, деловые выставки и форумы, оздоровительные и гастрономические туры, театральные постановки, музыкальные шоу и спортивные события", - пояснил он.

Исполнительный директор также сообщил, что российский игорный бизнес заплатил 730 млн рублей налогов за первый квартал 2024 года.