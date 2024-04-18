Рубль в четверг ускорил рост к основным валютам

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам четверга; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне улучшения ситуации на рынке нефти.

Курс доллара США составил 93,78 руб./$1 в 19:00, что на 49 копеек ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,96 руб./EUR1, подешевев на 43,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 46,64 копейки, до 96,56 руб. Курс китайского юаня снизился на 2,7 копейки - до 12,95 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил повышение в основных валютных парах по итогам торгов четверга на фоне улучшения ситуации на рынке нефти, котировки которой до этого снижались три сессии подряд. Участники рынка переходят к ожиданию очередного заседания Банка России, которое состоится в следующую пятницу, 26 апреля, и в контексте предстоящего события анализируют свежую статистику, которая показала ускорение инфляции.

Инфляция в РФ

Инфляция в РФ с 9 по 15 апреля составила 0,12% после 0,16% со 2 по 8 апреля, 0,10% с 26 марта по 1 апреля и 0,11% с 19 по 25 марта, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 15 апреля составил 0,29%, с начала года - 2,25%.

Из данных за 15 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 апреля ускорилась до 7,82% с 7,75% на 8 апреля и 7,72% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,83% (с 7,79% на 8 апреля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Это ведомство оценило годовую инфляцию в РФ на 15 апреля на уровне 7,83%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

ЦБ РФ 22 марта подтвердил свой прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%. Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в текущем году на уровне 4,5%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2024 году составляет 5,3%.

На глобальных рынках наблюдается небольшое повышение склонности инвесторов к риску, в то время как в предыдущие несколько дней доллар США сильно рос как на усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке, так и на ожиданиях расхождения в темпах ослабления процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что путь инфляции в США к целевому значению в 2% займет больше времени, чем ожидал центробанк. По его словам, руководство Федрезерва хочет увидеть более уверенные сигналы замедления инфляции, прежде чем приступать к снижению ставки. Теперь рынок не ждет сокращения базовой процентной ставки в США ранее сентября.

Базовая процентная ставка ФРС на текущем уровне способствует постепенному ослаблению инфляции в США, и необходимости спешить с ее снижением нет, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Я определенно не вижу срочности в уменьшении ставки", - сказал Уильямс на мероприятии в четверг. "Я полагаю, что денежно-кредитная политика работает именно так, как мы хотели бы", - приводит его слова Market Watch.

Глава ФРБ Нью-Йорка имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) на постоянной основе.

ЕЦБ, напротив, готов снизить ставки в разумно короткий срок, сказала глава регулятора Кристин Лагард в интервью CNBC. Дезинфляционный процесс в еврозоне идет в соответствии с прогнозами, предполагающими замедление инфляции до целевых 2% к середине следующего года, полагает она.

Комментарии аналитиков

Во второй половине четверга рубль вернул часть потерянных в первой половине дня позиций и преодолел отметку 94 за доллар, сообщил "Интерфаксу" инвестиционный аналитик Инбанка Станислав Копейкин. "Есть основания полагать, что это движение продолжится в ближайшие дни. Ориентир на следующую неделю - 92-92,5 руб./$1. Локальный спад напряженности в противостоянии на Ближнем Востоке ослабляет котировки нефти, которые, тем не менее, все еще довольно высоки. Приближение налогового периода и ожидаемое подтверждение жесткой ДКП на заседании ЦБ РФ могут позитивно повлиять на рубль. Продажа валютной выручки, нормативы по которой определены президентским указом до конца апреля, в мае может снизиться. Но проблемы валютных платежей не будут стимулировать спрос на валюту, и рубль постепенно продолжит укрепление", - считает Копейкин.

"В четверг рубль продолжил отыгрывать позиции, утерянные в процессе ослабления с начала апреля, - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Сегодняшнее укрепление рубля происходило на фоне движения вниз нефтяных котировок и роста индекса доллара на внешних площадках. Полагаем, что максимумы, достигнутые по USD накануне, оказались привлекательными для продажи части валютной выручки экспортерами в рамках подготовки к крупным налоговым платежам в конце месяца. Также не исключено, что к середине текущей недели был преодолен локальный дефицит валютной ликвидности со стороны отдельных крупных игроков, что позволило рублю быстро отыграть часть позиций. Предстоящие налоговые платежи, вероятно, позволят паре "доллар-рубль" удержаться ниже 94 руб./$1. Если ослабление рубля за последние недели являлось следствием локального дефицита валюты, и сейчас спрос в валютной ликвидности был удовлетворен, то рубль получит возможность вернуться на уровень в 93 по USD. В то же время, если действие указа об обязательной продаже валютной выручки не будет продлено с мая, доллар может попытаться обновить апрельские максимумы".

Цены на нефть

Цены на нефть отыграли значительную часть потерь первой половины дня и демонстрируют лишь небольшую смешанную динамику вечером в четверг.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени понизилась на 0,24%, до $87,08 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,06%, до $82,74 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,74 млн баррелей. Рост фиксируется четвертую неделю подряд, однако он оказался меньше, чем прогнозировали аналитики.

Негативными факторами для рынка нефти являются опасения, что Федрезерв будет удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне в течение длительного времени. Также свою роль играют слабые макроэкономические данные из Китая.

Власти США приняли решение вернуть санкции в отношении Венесуэлы, касающиеся, в том числе экспорта нефти. Рестрикции вступят в силу в четверг, при этом в течение 45 дней будет действовать переходный период.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 апреля на 23,2 копейки, до 94,0922 руб./$1, и увеличил курс евро на 25,29 копейки, до 100,5316 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг снизился на 20,97 копейки по отношению к среде и составил 94,0732 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве опустился на 25,16 копейки, до 94,0537 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $989,269 млн, из которых $295,263 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $694,006 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 29,01 копейки, до 100,5302 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 18,97 копейки, до 100,4681 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR419,524 млн, из которых EUR125,976 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR293,548 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 апреля уменьшилась на 2 базисных пункта - до 15,72% годовых. Срочные версии RUONIA на один и 3 месяца остались в четверг на прежнем уровне - 15,75% и 16,04% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно среды на 1 базисный пункт, до 15,83% годовых.