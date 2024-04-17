В России свекла продолжала дорожать с 9 по 15 апреля

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В России с 9 по 15 апреля цены на овощи и фрукты снизились на 0,2%, но свекла продолжала дорожать, сообщил Росстат.

На предыдущей неделе плодоовощная продукция выросла в цене на 0,2%

На минувшей неделе свекла подорожала на 6,9% (на 5% неделей ранее). Цены на морковь повысились на 1,8% (на 2,3%), на картофель - на 1% (+0,1%). Также Росстат фиксирует недельный рост цен на яблоки на 0,54% (+1%), бананы на 0,5% (+0,2%) и капусту 0,04%(-0,02%).

Цены на огурцы снизились на 2,44% (-2%), лук - на 0,8% (-0,2%), помидоры - на 0,6% (рост на 1%),

С начала года больше всего подорожали свекла - на 41,5% и капуста - на 32%. Цены на морковь повысились на 25,1%, помидоры - на 22,4%, лук - на 11,2%, картофель - на 10,4%, яблоки - на 10%, бананы - на 8%. Цены на огурцы снизились на 3,1%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала на 24,19%, в январе этого года - на 7,3%, в феврале - на 3%, в марте - на 2,1%.