Google уволит сотрудников ряда команд и переведет персонал за рубеж

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., сокращает персонал и переведет часть сотрудников за рубеж, пишет MarketWatch со ссылкой на представителя Google.

По его словам, увольнения затронут несколько команд. Их масштаб не уточняется.

Business Insider со ссылкой на источники накануне сообщал, что сокращения коснутся значительного числа сотрудников финансового департамента и департамента недвижимости.

Некоторых сотрудников переведут в зарубежные хабы, такие как Индия и Дублин, куда инвестирует Google, отметил представитель компании.

Небольшое число работников также переведут в Мехико, Чикаго и Атланту, а в Индии сотрудников примет Бангалор, сообщает Business Insider.

"Мы разумно инвестируем в главные приоритеты компании и те значительные возможности, которые открываются впереди, - сказал представитель Google. - Чтобы лучше воспользоваться этими возможностями, во втором полугодии 2023 года и в 2024 году ряд наших команд провел преобразования, направленные на повышение эффективности и качества работы, упрощение иерархии и гармонизацию ресурсов с главными продуктовыми приоритетами".

По его словам, проводимая реорганизация представляет собой часть нормального хода деятельности, а уволенные сотрудники смогут претендовать на замещение других позиций в Google.

Около года назад Alphabet сократила порядка 12 тыс. человек, или 6% штата.