Суверенный фонд Норвегии в I квартале получил $110 млрд инвестдоходности

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, в первом квартале 2024 года зафиксировал инвестиционную доходность в размере 6,3%, или 1,21 трлн норвежских крон ($110 млрд), на фоне роста фондовых рынков и ослабления курса нацвалюты.

Как говорится в отчетности фонда, сумма активов под его управлением на конец марта составляла 17,72 трлн крон. На вложения в акции приходилось 72,1% инвестпортфеля, облигации составляют в нем 26%, недвижимость - 1,8%, инвестиции в активы в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - 0,1%.

За первый квартал доходность акций в портфеле фонда составила 9,1%, нивелировав потери от вложений в инструменты с фиксированной доходностью в размере 0,4%, в недвижимость (минус 0,5%) и ВИЭ (минус 11,4%).

Ослабление кроны относительно ряда основных мировых валют увеличило стоимость фонда на 647 млрд крон в январе-марте. Приток средств в фонд составил 96 млрд крон.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. Фондом управляет Norges Bank Investment Management - подразделение норвежского центробанка.

Сейчас фонду принадлежат около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями в более чем 9,2 тыс. компаний из 70 стран. Самую значительную долю в портфеле акций занимают бумаги Apple, Microsoft, Alphabet (холдинговая компания Google), Amazon.com и Nvidia, в портфеле госбумаг наиболее существенную долю занимают облигации США, а также в меньшей степени Японии и Германии.