Morgan Stanley подтвердил прогноз о первом снижении ставки Банка Англии в мае

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики Morgan Stanley подтвердили прогноз, по которому первое снижение процентной ставки Банком Англии может последовать уже в мае этого года.

"Мы все еще рассматриваем снижение ставки в мае", - сказал CNBC старший экономист банка Йенс Айзеншмидт.

Прогноз Morgan Stanley отличается от мнения участников рынка, которые ожидают начала смягчения денежно-кредитной политики в Великобритании в сентябре.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли 17 апреля выразил оптимизм по поводу замедления британской инфляции, назвав поступающие данные "в целом соответствующими" прогнозам регулятора.

В марте темпы роста потребительских цен в Великобритании замедлились до 3,2% с 3,4% в феврале. Банк Англии ожидает, что инфляция во втором квартале опустится до 2%, а затем вновь ускорится до 3% во втором полугодии.

Ранее Morgan Stanley пересмотрел свои прогнозы для Европейского центробанка и Федеральной резервной системы США. Банк ожидает трех снижений ставок этими ЦБ в течение этого года, причем ЕЦБ начнет смягчение в июне, ФРС - в июле.