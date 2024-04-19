Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Банке Англии ожидают инфляцию в районе 2% в течение 3 лет

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в Великобритании может остаться вблизи уровня в 2% в течение последующих трех лет, полагает заместитель главы Банка Англии Дейв Рамсден. Он заявил об этом на мероприятии в Вашингтоне.

"Баланс внутренних рисков для прогноза инфляции в Великобритании сместился в сторону понижения" с момента публикации последних макроэкономических прогнозов в феврале, сказал Рамсден.

В результате сейчас сложился сценарий, при котором темпы роста потребительских цен в стране вполне могут оставаться близкими к целевому значению в течение всего прогнозируемого периода, цитирует замглавы Банка Англии Financial Times. Таким образом, из страны с наиболее высокой инфляцией среди развитых экономик Великобритания быстро превращается в страну с самыми низкими темпами роста потребительских цен.

В марте Рамсден голосовал за сохранение процентных ставок на уровне 5,25%, максимальном за 16 лет, однако с тех пор он стал "более уверен в доказательствах того, что риски сохранения внутреннего инфляционного давления уменьшаются".

Инфляция в Великобритании в марте замедлилась до 3,2%. Это самый низкий показатель с 2021 года, причем впервые с марта 2022 года темпы роста цен в Великобритании оказались ниже, чем в США.

Великобритания Дейв Рамсден Банк Англии
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Паводок в России

Орский НПЗ возобновляет выпуск топлива после остановки завода из-за наводнения

В JPMorgan отметили, что отказ от ископаемого топлива затруднен внешними условиями

Meta запустила бесплатный сайт со своим чат-ботом

Meta запустила бесплатный сайт со своим чат-ботом

Доходность госбондов США снижается на геополитических рисках

Швейцария предоставит Украине 5 млрд франков в течение 12 лет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });