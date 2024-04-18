Brent подешевела до $86,53 за баррель

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Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти падают четвертую сессию подряд на фоне снижения геополитической напряженности и на данных о росте запасов в США.

К 14:20 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,76 (0,87%), до $86,53 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,71 (0,86%), до $81,98 за баррель.

Как сообщило Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,74 млн баррелей. Рост фиксируется четвертую неделю подряд, однако он оказался меньше, чем прогнозировали аналитики.

"Отчет Минэнерго не был особо пессимистичным, но добавьте к нему некоторое снижение геополитических рисков, и это сможет объяснить сокращение цен", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Напряженность на Ближнем Востоке добавляет к котировкам нефти $5-10 за баррель, написали аналитики Goldman Sachs, добавив, что в отсутствие эскалации эта наценка может упасть.

Негативными факторами для рынка нефти также являются опасения, что Федрезерв будет удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне в течение длительного времени; также свою роль играют слабые макроэкономические данные из Китая.

Власти США решили с 18 апреля вернуть санкции в отношении Венесуэлы, касающиеся в том числе экспорта нефти. С начала вступления санкций в течение 45 дней будет действовать переходный период.