Brent подешевела до $86,73 за баррель

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг. Трейдеры оценивают новости о планах США вернуть санкции в отношении Венесуэлы, касающиеся, в частности, экспорта нефти, и продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

К 18:15 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,56 (0,64%), до $86,73 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,41 (0,5%), до $82,28 за баррель.

"Поскольку в результате атаки Ирана на Израиль, произошедшей в прошлые выходные, не было серьезного ущерба или жертв, ситуация кажется менее опасной, чем предполагалось ранее, и мы наблюдаем, что в течение этой недели на рынке работает принцип "продавай на новостях", - отмечается в обзоре аналитиков Sevens Report Research, который цитирует MarketWatch.

Влияние этого фактора усугубляется ожиданиями затягивания сроков снижения ключевых процентных ставок мировыми ЦБ, а также "сокращением уверенности в том, что США и другие экономики смогут избежать рецессии в ближайшие кварталы", пишут аналитики.

"Ралли на нефтяном рынке, вероятно, поставлено на паузу в данный момент при наличии риска для роста в краткосрочной перспективе, с учетом геополитической напряженности", - полагают в Sevens Report.