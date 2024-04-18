Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

"ВСМПО-Ависма" в I квартале увеличила выручку на 13,4%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в январе-марте 2024 года увеличило выручку на 13,4% относительно аналогичного периода прошлого года, до 24,045 млрд рублей, говорится в отчете компании по РСБУ.

Данные по чистой прибыли за отчетный период не раскрываются.

Корпорация указала в документе лишь данные по совокупному финансовому результату, который в первом квартале этого года сократился на 34% - до 4,598 млрд рублей.

Себестоимость продаж увеличилась на 37,7%, до 16,87 млрд рублей. Прочие доходы уменьшились в 1,7 раза, до 7,37 млрд рублей, прочие расходы - в 2,5 раза, до 4,04 млрд рублей.

Кредиторская задолженность компании возросла с 35,31 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 39,78 млрд рублей на 31 марта 2024 года, дебиторская - с 75,47 млрд рублей до 79,95 млрд рублей.

"ВСМПО-Ависма" имеет полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий из титана с высокой степенью механической обработки. В настоящее время информация об акционерах на сайте компании отсутствует.

ВСМПО-Ависма
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Blackstone увеличила чистую прибыль в I квартале почти в 10 раз

Паводок в России

Думе предложили обязать регионы утверждать собственные программы страхования жилья от ЧС

Думе предложили обязать регионы утверждать собственные программы страхования жилья от ЧС

Brent подешевела до $86,53 за баррель

Brent подешевела до $86,53 за баррель

ЕЦБ потребует от владельца Райффайзенбанка ускорить сокращение присутствия в РФ

ЕЦБ потребует от владельца Райффайзенбанка ускорить сокращение присутствия в РФ

Казахстан изучит возможность провести нефтепровод по дну Каспия

Казахстан изучит возможность провести нефтепровод по дну Каспия

ЦБ отметил рост наличного денежного оборота в России в 2023 году на 14%

ЦБ отметил рост наличного денежного оборота в России в 2023 году на 14%

ФАС предупредила о недопустимости необоснованного роста цен на яйца

ФАС предупредила о недопустимости необоснованного роста цен на яйца
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });