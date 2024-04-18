"ВСМПО-Ависма" в I квартале увеличила выручку на 13,4%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в январе-марте 2024 года увеличило выручку на 13,4% относительно аналогичного периода прошлого года, до 24,045 млрд рублей, говорится в отчете компании по РСБУ.

Данные по чистой прибыли за отчетный период не раскрываются.

Корпорация указала в документе лишь данные по совокупному финансовому результату, который в первом квартале этого года сократился на 34% - до 4,598 млрд рублей.

Себестоимость продаж увеличилась на 37,7%, до 16,87 млрд рублей. Прочие доходы уменьшились в 1,7 раза, до 7,37 млрд рублей, прочие расходы - в 2,5 раза, до 4,04 млрд рублей.

Кредиторская задолженность компании возросла с 35,31 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 39,78 млрд рублей на 31 марта 2024 года, дебиторская - с 75,47 млрд рублей до 79,95 млрд рублей.

"ВСМПО-Ависма" имеет полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий из титана с высокой степенью механической обработки. В настоящее время информация об акционерах на сайте компании отсутствует.