Группа акционеров TotalEnergies призывает разделить роли CEO и главы совета директоров

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Группа акционеров французской TotalEnergies призывает компанию к разделению ролей главного исполнительного директора и председателя совета директоров, сообщает MarketWatch.

Патрик Пуяннэ занимает обе эти должности одновременно с 2015 года.

Швейцарская Ethos Foundation и группа из 19 международных пенсионных фондов и управляющих компаний сообщили, что направили предложение провести консультативное голосование по этому вопросу на годовом собрании акционеров TotalEnergies, которое пройдет в мае. Они отметили, что разделение функций главного исполнительного директора и председателя совета директоров широко признано хорошей практикой корпоративного управления.

Представитель TotalEnergies заявил, что вопрос о структуре управления компанией находится в компетенции совета директоров, и в этом контексте предложение акционеров, вероятно, будет расценено, как неприемлемое, несмотря на его рекомендательный характер, пишет MarketWatch.

Акционеры полагают, что концентрация власти в руках одного человека создает неизбежный риск конфликта интересов. Разделение ролей главы совета директоров и CEO могло бы улучшить диалог с советом директоров по вопросам климата в тот момент, когда многие инвесторы считают стратегию TotalEnergies в сфере энергоперехода недостаточно амбициозной, отмечают в Ethos Foundation.

"Акционеры не стремятся поставить под сомнение роль Пуяннэ, как CEO компании, а хотят улучшения управления TotalEnergies", - говорится в заявлении Ethos Foundation.

Руководство TotalEnergies считает, что серьезные изменения, с которыми сталкивается энергетическая отрасль, требуют гибкости, которую обеспечивает, в частности, соединение должностей CEO и главы совета директоров в одном человеке. Совет директоров компании недавно подтвердил свое мнение, что такое решение является наиболее подходящим в нынешних условиях.

За последние 12 месяцев капитализация TotalEnergies выросла на 16% и составляет порядка 157,1 млрд евро. Акционеры, направившие предложение, в общей сложности владеют акциями компании на сумму более 1 млрд евро.