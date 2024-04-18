Blackstone увеличила чистую прибыль в I квартале почти в 10 раз

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, увеличила чистую прибыль в I квартале 2024 года почти в 10 раз, в частности, благодаря росту стоимости ее инвестиционного портфеля.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $847,4 млн по сравнению с $85,8 млн годом ранее.

Прибыль, распределяемая между акционерами (distributable earnings), повысилась до $1,27 млрд, или $0,98 на акцию, по сравнению c $1,25 млрд, или $0,97 на акцию, годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов для этого показателя составлял $0,97 на акцию.

Стоимость портфеля корпоративных прямых инвестиций Blackstone в минувшем квартале увеличилась на 3,4%, портфеля инфраструктурных инвестиций - на 4,8%.

Квартальная выручка компании выросла в 2,7 раза, до $3,69 млрд.

Объем активов под управлением Blackstone на конец первого квартала составил $1,06 трлн по сравнению с $991 млрд годом ранее и $1,04 трлн на конец четвертого квартала.

Приток средств инвесторов за минувший квартал составил $34 млрд.

По итогам первого квартала компания выплатит дивиденды в размере $0,83 на акцию.

За последние 12 месяцев капитализация Blackstone выросла на 37,7%.