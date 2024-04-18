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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

РСПП предложил доработать льготное налогообложение в сфере IT

Организация высказала идею распространить его на беспилотные авиасистемы

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) включил в перечень предложений к ежегодному съезду, намеченному на 25 апреля 2024 года, целый блок вопросов, касающихся налогообложения в IT-сфере.

Бизнес-объединение предлагает, в частности, сохранить нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний (установлена НК РФ на 2022-2024 годы) либо вернуть ставку 3%, которая действовала с 2021 до начала 2022 года, говорится в материалах, размещенных на сайте союза.

Также РСПП просит донастроить налоговые льготы, введенные в 2023 году для компаний, использующих отечественные либо собственные высокотехнологические решения, и на текущий момент, как считают в союзе, не работающие в полном объеме.

Предлагается доработать пункт 3 статьи 257 НК РФ в части применения коэффициента 1,5 к расходам компаний при использовании программ и баз данных, включенных в единый реестр российских программ. РСПП отмечает, что сейчас эту норму невозможно применить, если речь идет о собственном ПО компании в сфере искусственного интеллекта. Этим же повышающим коэффициентом не получается воспользоваться, если устройство, включенное в реестр российского высокотехнологичного оборудования, состоит также из компонентов, не входящих в реестр.

Компании при аналогичных условиях (доработка ПО собственными силами либо использование оборудования, включающего компоненты с не подтвержденной официально "российскостью") не могут также воспользоваться повышающим коэффициентом амортизации (установлен статьей 259.3 НК РФ в размере не более 3).

Помимо этого, РСПП предлагает обнулить НДС по всем сделкам со всеми видами интеллектуальной собственности и предоставить возможность компаниям при покупке прав на результаты интеллектуальной деятельности для выпуска промышленной продукции или цифрового контента списать затраты с коэффициентом 1,5 в целях расчета налога на прибыль. Бизнес просит предусмотреть возможность не облагать НДС не только передачу исключительных прав, но и услуг доступа к ПО, включенному в единый реестр российских программ.

Параллельно с темами, касающимися IT-сферы, РСПП включило в перечень предложений к съезду (названный "100 шагов к экономическому лидерству") идею о формировании "специального налогового режима для компаний разработчиков и производителей БАС (беспилотных авиасистем - ИФ) и их сотрудников по аналогии с IT-компаниями".

Помимо налогов РСПП просит упростить таможенные процедуры для компонентов беспилотников, которые не будут производиться в России минимум в 2-3-летнем периоде. В частности, создать режим упрощенной и ускоренной таможенной очистки критических компонентов и компонентной базы для сферы БАС для компаний-разработчиков и компаний, проводящих реинжиниринг таких критических компонентов в России. Эти компании, по мнению бизнеса, должны быть включены Минпромторгом в специальный реестр. Применение спецрежима предлагается отменять по мере импортозамещения отдельных компонентов.

РСПП
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