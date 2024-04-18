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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Количество раскрытий годовых балансов российских юрлиц сократилось на 0,5%

При этом выросло число действующих компаний

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Более двух миллионов годовых балансов российских юридических лиц за 2023 год стали доступны пользователям информационной-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Отчитавшихся оказалось на 0,5% меньше, чем год назад, вероятно, сказывается эффект контрсанкционного закрытия данных, считают аналитики СПАРКа. При этом количество действующих коммерческих компаний в РФ выросло в этом году впервые с 2015 г., до 2 млн 610 тыс.

Более 700 тысяч компаний предоставили полную форму отчетности, что на 8% меньше, чем годом ранее. Одновременно с этим число тех, кто сдал краткий вариант, увеличилось на 4%.

На 3% меньше балансов поступило от некоммерческих организаций, всего 63,5 тысячи.

Система "СПАРК-Интерфакс" - лидер и общепризнанный отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке рисков и обеспечению безопасности бизнеса. СПАРК на протяжении последних нескольких лет с большим отрывом от конкурентов возглавляет рассчитываемый RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса.

СПАРК
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