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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Перепродажи домов в США в марте снизились на 4,3%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Продажи на вторичном рынке жилья в США в марте снизились на 4,3% относительно предыдущего месяца и составили 4,19 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Аналитики в среднем ожидали сокращения продаж жилья до 4,2 млн домов с февральского уровня в 4,38 млн, по данным Trading Economics.

Перепродажи жилья в США в марте были на 3,7% ниже, чем годом ранее.

Медианная цена дома увеличилась на 4,8% по сравнению с мартом прошлого года, составив $393,5 тыс., что является рекордным максимумом для этого месяца. Рост медианной цены отмечен по итогам девятого месяца подряд.

Количество домов, выставленных на продажу, на конец марта составляло 1,11 млн. Это на 14,4% больше, чем годом ранее, и на 4,7 выше февральского значения.

При текущих темпах продаж потребовалось бы 3,2 месяца для реализации выставленных на продажу домов против 2,9 месяца в феврале. Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев - о напряженной ситуации.

В прошлом месяце дома продавались в среднем за 33 дня против 38 дней в феврале и 29 дней в марте 2023 года.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.

США
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