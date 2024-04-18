Владелец брендов Paco Rabanne и Carolina Herrera проведет IPO объемом до 3 млрд евро

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Испанский производитель косметики и парфюмерии Puig, владеющий такими брендами, как Paco Rabanne, Nina Ricci и Carolina Herrera, планирует в ходе первичного размещения продать свои акции по цене 22-24,5 евро, говорится в направленных регулятору испанского фондового рынка документах.

Исходя из этого рыночная стоимость компании может составить около 13,9 млрд евро.

Puig планирует привлечь до 3 млрд евро в рамках IPO. Контролирующий акционер предложит бумаги на сумму 1,36 млрд евро, также будут выпущены новые акции на 1,25 млрд евро. Кроме того, Goldman Sachs, который выступает организатором размещения, может приобрести бумаги еще на 390 млн евро.

Сбор заявок начнется в пятницу и, как ожидается, завершится 30 апреля. Листинг Puig на бирже Мадрида, вероятно, состоится 3 мая.

IPO компании может стать крупнейшим в Испании с момента размещения аэропортового оператора AENA в феврале 2015 года.

Puig была создана в 1914 году Антонио Пуч Кастельо и принадлежит семье своего основателя.

Puig меньше по размеру лидеров рынка L'Oreal и Estee Lauder, однако она растет за счет покупки активов. За последние 12 лет компания приобрела 11 различных брендов, включая британский Charlotte Tilbury и бельгийский Dries Van Noten. Кроме того, она является мажоритарным акционером французского дома моды Jean Paul Gaultier.

Чистая выручка Puig по итогам 2023 года достигла рекордных 4,3 млрд евро, увеличившись на 19% относительно предыдущего года. EBITDA выросла на 33% - до 849 млн евро.