"НОВАТЭК" и еще 5 компаний вступили в "Российское газовое общество"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" и еще пять компаний стали членами Союза организаций нефтегазовой отрасли "Российское газовое общество", сообщила организация.

"НОВАТЭКа" вступил в организацию ради "участия в деятельности Союза, направленной на развитие нефтегазовой отрасли", говорится в сообщении.

Кроме того, ООО "Витал Кемистри Групп Кимья" (Vital Chemistry Group Kimya Limited Company, Турция) вступило в РГО для "расширения взаимодействия с отраслевыми предприятиями - членами Союза, получения информационной, методической и другой помощи при реализации проектной деятельности на территории России".

ООО "Газпром СПГ технологии" вступило в РГО для активного участия в обсуждении, разработке и принятии законодательных и иных нормативных правовых актов, содействующих техническому и экономическому прогрессу газовой промышленности России.

Также членом РГО стало ООО "Муслимат Проджектс" (Limited liability company Muslimat Projects, Оман) для "взаимовыгодного сотрудничества в нефтегазовой отрасли".

ООО "ТЕСТСЕРВИС" намерено в рядах РГО "развивать профессиональную квалификацию сотрудников организации, повышать конкурентоспособность".

ООО "Инфра Дел Проджектс Рус" (дочернее предприятие Инфра Дел Проджектс (Infra Del Projects, Индия) вступило для "взаимовыгодного сотрудничества в нефтегазовой отрасли, участия в проектах нефтегазовой сферы, увеличения присутствия компании на российском рынке.