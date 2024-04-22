"Газпром" перед паводком остановил более 20 скважин в Оренбуржье

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" в преддверии паводка в Оренбуржье остановил работу более 20 добывающих скважин, сообщает корпоративное издание ООО "Газпром добыча Оренбург". Ситуацию с половодьем в этом году газовики называют нестандартной, но контролируемой.

"В пойменной зоне Урала расположены скважины установок комплексной подготовки газа №№ 12, 14 и 15. До прихода большой воды было остановлено более двух десятков скважин", - сообщает газета "Оренбургский газ".

Генеральный директор "Газпром добычи Оренбург" Олег Николаев, руководители и специалисты газопромыслового управления и управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов совершили вертолетный облет объектов добычи и транспортировки углеводородного сырья. Борт "Газпром авиа" двигался по маршруту, который охватывает производственные мощности, требующие первоочередного внимания в период весеннего половодья.

"С высоты птичьего полета видно, что к 85% газовых скважин есть доступ на плавсредствах и вездеходах. Управление можно вести в ручном режиме, а также с помощью автоматики безопасности, которая установлена на площадках, недоступных для воды. Все скважины в пойменной зоне защищены четырехуровневой системой безопасности. Разрушений и газонефтеводопроявлений не обнаружено", - сообщается в газете, которая была сдана в печать 17 апреля.

"Следим за показателями работы каждой скважины. Ведем постоянный мониторинг герметичности. В соответствии с проектом обустройства скважин, расположенных в пойменной зоне, предусмотрена их работа в таких условиях. В рамках мероприятий по подготовке к паводку совместно со специалистами Оренбургского филиала ООО "Газпром газобезопасность" проведен плановый комплекс работ для безопасной эксплуатации скважин. После паводка предстоит масштабная ревизия", - приводится комментарий заместителя производственно-диспетчерской службы газопромыслового управления ООО Александра Гребенникова.

Специалист напоминает, что аналогичная ситуация в районе промыслов компании была 30 лет назад: "В 1994 году, когда я работал оператором по добыче нефти и газа, была аналогичная ситуация. Оборудование и сейчас отработает надежно и герметично. Помимо скважин контролируем промыслы, подъездные пути. Во время облета осмотрели все воздушные переходы в зоне Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения и Западного коридора трубопроводов. Представители УЭСП убедились, что ледоход и посторонние предметы не повредили несущие конструкции и трубопроводы, сохранена целостность опор воздушных переходов. Возле опор нет наносов, скопления ветвей - того, что создавало бы затор и препятствовало прохождению воды".

"Ситуация нестандартная, но контролируемая. Произвели все необходимые отключения. Пересмотрели план оперативного реагирования. В случае возникновения нештатной ситуации готовы к действиям. По обследуемым объектам перешли в режим повышенной готовности", - добавил начальник управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов Андрей Бауэр.

Оренбуржье столкнулось с сильнейшим за последние десятилетия паводком, с 4 апреля в области действует режим ЧС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Самая сложная ситуация сложилась в Орске, где 5 апреля прорвало дамбу, а также в Оренбурге.