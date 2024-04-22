"Агрокомплекс Ткачева" сохранил площади под сахарной свеклой на уровне 2023 года

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", один из крупнейших агрохолдингов РФ, завершил сев сахарной свеклы, засеяв 48,2 тыс. га. Об этом сообщил "Интерфаксу" директор по растениеводству агрохолдинга Савва Шевель.

"Сев сахарной свеклы в хозяйствах завершен. В связи с наступлением ранней весны и температурами выше климатической нормы сев сдвинулся на две недели раньше. Площадь сева – на уровне прошлого года ", - сказал Шевель.

Он подчеркнул, что агрохолдинг во время посевной в полном объеме был обеспечен семенами агрокультуры.

"В этом году поставщики затянули поставки семян, но к началу сева успели предоставить полный объем. Семена сахарной свеклы используем преимущественно иностранного производства, объемы импорта составляют до 90%. На воспроизводство семян сахарной свеклы отечественной селекции сейчас направлена деятельность научно-исследовательских институтов и селекционно-семеноводческих центров страны. "Агрокомплекс" готов наращивать долю таких семян", - подчеркнул он.

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, объединяет 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.

Холдинг, по его собственным данным, занимает 5-е место по объемам производства сахара в РФ. Как сообщалось, в прошлом году валовой сбор сахарной свеклы составил 2,3 млн тонн, производство сахара – 435,8 тыс. тонн (снижение на 13% к уровню предыдущего года).