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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Золото дешевеет на снижении напряженности на Ближнем Востоке

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Цены на золото падают более чем на 2% в понедельник на фоне снижения геополитических рисков.

Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 14:57 по московскому времени опустились на 2,4% - до $2356,5 за унцию.

Израиль и Иран обменялись взаимными ударами, спровоцировав панику по поводу эскалации конфликта в регионе. Однако власти Ирана в итоге заняли довольно сдержанную позицию, отметив отсутствие серьёзных последствий израильской атаки и необходимости отвечать новым ударом.

Такое развитие событий сократило наценку на риск на рынке, отметил Николас Фраппел из ABC Refinery.

Также участники рынка ждут новых статданных из США. В частности, в пятницу будут обнародован ценовой индекс PCE, на который обращает особое внимание Федрезерв при оценке рисков инфляции. Аналитики предполагают, что в марте индикатор вырос на 2,6% после подъема на 2,5% в феврале.

золото
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